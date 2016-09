„Der Vollposten“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Am 22. September 2016 stratet bei uns die italienische Komödie „Der Vollposten“, die in ihrer Heimat schon Millionen von Zuschauern in die Kinos lockte und sogar Blockbuster wie „Star Wars“ hinter sich ließ.

Im Mittelpunkt der Story steht Checco Zalone, der seit Jahren dem entspannten Leben als Verwaltungsangestellter in der Landesverwaltung für Jagd und Fischerei frönt. Seine unbefristete Festanstellung sichert ihm nicht nur einen gemütlichen Arbeitsalltag und das eine oder andere Geschenk eines Antragstellers, sondern auch die uneingeschränkte Hingabe seiner Dauerfreundin.

Dies ändert sich jedoch schlagartig, als die Regierung beschließt, die Verwaltung zu reformieren. Checco steht plötzlich vor der Wahl zu kündigen oder versetzt zu werden. Doch von seiner heiligen Festanstellung zu lassen kommt für ihn nicht in Frage. Die unterkühlte Beamtin Sironi will Checco loswerden und entsendet ihn an immer abgelegenere Orte, sogar weit über die Grenzen Italiens hinaus …

Zum Kino-Start von „Der Vollposten“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehend aus je einem Film-Poster und dem Kochbuch „Der Silberlöffel – Pasta“. Pasta in all ihren Variationen ist schon lange nicht mehr nur ein Synonym für italienische Küche. Längst sind Farfalle, Spaghetti, Tortelloni und Co. zu Weltbestsellern avanciert, die in immer neuen Variationen auf den Tisch kommen. „Der Silberlöffel – Pasta“ (ISBN 978-3-944297-14-9, € 14,95 (D) / € 15,40 (A) ) präsentiert nun 350 traditionelle und originelle Pasta-Rezepte aus ganz Italien – zusammengestellt von den Köchen und Autoren der berühmten „Silberlöffel“-Küche. Auf 336 Seiten zeigt sich: Pasta ist so viel mehr als nur Spaghetti Bolognese und Penne Arrabiata. Allein bei den Nudeln selbst öffnen sich dem Leser mit unbekannteren Sorten wie Zite, Gomiti, Trenette und Pansotti ganz neue Genusswelten. Und in Kombination mit den verschiedensten Saucen werden die Träume jedes Pasta-Fans wahr!

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort VOLLPOSTEN nicht vergessen und bis zum 30. September 2016 abschicken. Viel Glück!

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

