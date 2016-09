„Snowden“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Edward Snowden ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Menschen des Planeten. Es gibt wohl niemanden, der noch nichts von dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter gehört hat, der unter Lebensgefahr auf das Ausmaß an Überwachung in unserer Gesellschaft aufmerksam machte und seither gut abgeschirmt im russischen Exil lebt.

Regie-Legende Oliver Stone hat sich nun des Stoffes angenommen und Snowdens Geschichte mit Joseph Gordon-Levitt in der Titelrolle verfilmt. Neben Gordon-Levitt haben auch Hochkaräter wie Shailene Woodley, Nicholas Cage, Zachary Quinto, Rhys Ifans oder Scott Eastwood Rollen in dem Streifen übernommen.

Zum Kino-Start von „Snowden“ am 22. September 2016 verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehen aus je einer Webcam/Handy-Abdeckung, dem E-Book „Snowden. Geschichte einer Weltaffäre“ und einem original Rubik’s Cube. Bei Cubikon bist Du richtig wenn Du einen Zauberwürfel oder Speedcube kaufen möchtest. In unserem Onlineshop findest Du zahlreiche Würfel in vielen verschiedenen Ausführungen und alles rund ums Speedcubing. Bei Verwendung des Gutscheincodes SNOWCUBE (gültig bis 31.10.2016) erhältst du 10 % Rabatt auf Deine Bestellung in unserem Onlineshop.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort SNOWDEN nicht vergessen und bis zum 29. September 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Promo