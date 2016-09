„Die Glorreichen Sieben“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Remakes sind in Hollywood seit geraumer Zeit schwer angesagt. Am 22. September 2016 schickt nun Regisseur Antoine Fuqua die Neuauflage eines echten Klassikers ins Rennen: „Die Glorreichen Sieben“.

In die Rollen der sieben Desperados, die die Kleinstadt Rose Creek aus der tödlichen Kontrolle des skrupellosen Geschäftsmannes Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) befreien sollen, schlüpfen dieses Mal die Hollywood-Größen Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-Hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo und Martin Sensmeier.

Und genau wie im Original aus dem Jahre 1960 dürfen sich die Fans am Ende auf einen pulverdampfenden Showdown freuen …

Zum Kino-Start von „Die Glorreichen Sieben“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Marco-Polo-Reiseführer „USA West“, einem Notizbuch und einem Kino-Poster.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort DIE GLORREICHEN SIEBEN nicht vergessen und bis zum 2. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © THE MAGNIFICENT SEVEN © 2016 MGM and CPII. MGM and CPII. The MAGNIFICENT SEVENTM MGM. All Rights Reserved