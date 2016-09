„Wiesnzelt-Clubbing“ – Das Gewinnspiel zu DER Wiesn-Party im Löwenbräukeller

Am 16. September öffnet das Oktoberfest in München wieder seine Pforten – und damit auch das „Wiesnzelt“ am Stieglmaierplatz. Die Location ist seit Jahren eine Institution wenn es darum geht, das Wiesn-Feeling ohne Sperrstunde zu erleben.

Mittwochs und donnerstags wird im Löwenbräukeller ab 19:30 Uhr zu Wiesn-Party-Hits und Gassenhauern auf den Bänken getanzt, am Freitag und Samstag sogar schon ab 18:30 Uhr.

Und ab 22:00 Uhr verwandelt sich das Wiesnzelt dann in eine Clubbing-Area mit drei Floors: dem großen Clubbing-Bereich, der chilligen Außenterrasse und dem Turmstüberl. Bei DJ-Sound und Disco-Beats kann dann ordentlich gefeiert werden – garantiert ohne Sperrstunde!

TIKonloine.de verlost 3 x 2 Clubbing-Tickets für Sonntag, den 2. Oktober 2016. Zum Mitmachen einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort WIESNZELT nicht vergessen und bis zum 28. September 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Michael Lucan / Edition Sportiva