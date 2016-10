„Die Insel der besonderen Kinder“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start des neuen Tim Burton Films

Am 6. Oktober 2016 läuft in unseren Kinos das neueste Werk von Kult-Regisseur Tim Burton an. In „Die Insel der besonderen Kinder“ erzählt er die Geschichte von Jake, der immer öfter den Eindruck bekommt, Zeit und Realität seien auf den Kopf gestellt.

Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine Insel, die Zufluchtsort ganz besonderer Kinder ist. Die Kinder verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten und je mehr er über die geheime Insel und ihre Bewohner erfährt, wird ihm klar, dass überall unsichtbare Feinde lauern und Sicherheit nur eine Illusion ist.

Jake muss unbedingt herausfinden, was wahr ist, wem er trauen kann und wer er selbst wirklich ist …

Zum Kino-Start von „Die Insel der besonderen Kinder“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Film-Poster, einem Jute-Beutel, einem Regenschirm und zwei Freikarten.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort DIE INSEL DER BESONDEREN KINDER nicht vergessen und bis zum 13. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © 20th Century Fox / Promo