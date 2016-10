„Sausage Party – Es geht um die Wurst“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Bei Computeranimationsfilmen denkt man ja meist sofort an nette Familienunterhaltung. Wenn sich nun aber Seth Rogen, Evan Goldberg und Jonah Hill daran machen eine Story für einen solchen Film zu verfassen, darf man getrost davon ausgehen, dass dieser alles andere als familienfreundlich ausfallen wird.

Und genau so ist es bei „Sausage Party – Es geht um die Wurst“ gekommen. Der Film, in dem sich eine Wurst und eine Gruppe weiterer Lebensmittel aufmachen, die Wahrheit über das Leben nach dem Verlassen des Supermarktes herauszubekommen, wurde als erster computeranimierter Streifen in den USA als für Kinder und Jugendliche ausdrücklich ungeeignet eingestuft.

Das hielt Stars wie James Franco, Danny McBride, Michael Cera, Salma Hayek oder Edward Norton aber nicht davon ab, Sprechrollen in dem Film zu übernehmen.

„Sausage Party – Es geht um die Wurt“ startet am 6. Oktober 2016 in unseren Kinos und TIKonline.de verlost zum Kino-Start ein Fan-Paket bestehend aus einem Film-Poster und zwei Freikarten.

Foto(s): © © 2016 CTMG