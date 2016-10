„Inferno“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Ab dem 13.Oktober 2016 schlüpft Hollywood-Star Tom Hanks wieder in die Rolle des Havard-Symbologen Robert Langdon. Wie schon in den vorangegangenen Dan-Brown-Verfilmungen, muss er auch in „Inferno“ wieder einmal die Welt vor einer ungeheuerlichen Verschwörung retten.

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Dantes „Inferno“ eine Schlüsselrolle in der Aufklärung des Mysteriums zukommt. Nur unterstützt durch die junge Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) macht sich der von einem Gedächtnisverlust gebeutelte Langdon auf einen Wettlauf durch ganz Europa, um einen Wahnsinnigen davon abzuhalten, einen globalen Virus freizusetzen, der die halbe Weltbevölkerung auslöschen würde.

Zum Kino-Start von „Inferno“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Buch zum Film und dem Soundtrack.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort INFERNO nicht vergessen und bis zum 21. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)



Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © 2016 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved / Promo