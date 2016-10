„Die Welt der Wunderlichs“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Filmemacher Dani Levy bringt am 13. Oktober 2016 seinen neuen Film „Die Welt der Wunderlichs“ in unsere Kinos. Im Mittelpunkt dieser berührenden Komödie steht die alleinerziehende Mimi Wunderlich (Katharina Schüttler), deren Leben im Chaos zu versinken droht.

So ist ihr manischer Vater (Peter Simonischek) aus dem Krankenhaus abgehauen und verjubelt Haus und Hof mit seiner neuen Freundin beim Pferderennen, Mimis Mutter (Hannelore Elsner) schwelgt in ihrer Derpession, Mimis Schwester (Christiane Paul) hat nur ihren Firsörsalon im Kopf und Ex-Mann Johnny gefällt sich in der Rolle des Versager-Rockstars.

Dass sie zu allem Überfluss auch noch ihren Job verliert und auf dem Firmenparkplatz einen Kunden (Steffen Groth) anfährt, als sie gerade einmal wieder zur Schule eilen muss, um ihren hyperaktiven Sohn (Ewi Rodriguez) abzuholen, hilft ihr da nicht wirklich.

Kurz vor dem Durchdrehen eröffnet sich ihr jedoch plötzlich eine unerwartete Chance: Sie wird zu einer Casting-Show eingeladen. Mimi kann sich endlich ihren ganz eigenen Traum verwirklichen – alleine! Nur für sich! Klar, dass die Familie das nicht zulassen kann – Mimi muss doch unterstützt werden! Eine abenteuerliche Reise nach Zürich und in die Wirrungen einer fast alltäglichen Familie beginnt …

Zum Kino-Start von „Die Welt der Wunderlichs“ verlost TIKonline.de 3 x 2 Kino-Tickets.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort DIE WUNDERLICHS nicht vergessen und bis zum 19. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)



Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Promo