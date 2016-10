„Affenkönig“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Ab dem 13. Oktober übernimmt der „Affenkönig“ das Zepter in unseren Kinos. Dabei handelt es sich um den neuen Film von Regisseur Oliver Rihs, dem schon mit „Schwarze Schafe“ ein echter Kultfilm gelungen ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht „Affenkönig“ Wolfi (Hans-Jochen Wagner), ein steinreicher Lebemann, der es offensichtlich geschafft hat. An seinem 45. Geburtstag hat er die Idee, alte Zeiten wieder aufleben zu lassen und lädt seine drei Jugendfreunde Viktor (Samuel Finzi), Ralph (Oliver Koritke) und Martin (Marc Hosemann) auf sein Anwesen nach Südfrankreich ein.

Diese reisen allerdings in Begleitung ihrer Frauen (Jule Böwe, Jytte-Merle Böhrnsen) und Kinder an und die erste Wiedersehensfreude macht nach und nach den alten Animositäten und Befindlichkeiten Platz. Die gerade noch so glorifizierte gemeinsame Vergangenheit wird Stück für Stück filetiert und auf dem Altar der Freundschaft zum Opfer dargeboten …

Zum Kino-Start von „Affenkönig“ verlost TIKonlione.de zwei Party-Spiele „Klartext“ von Hasbro. Sprechen Sie Klartext? KLARTEXT ist das neue Partyspiel mit Lachgarantie. Es gilt, im Team möglichst viele Sätze richtig zu erraten. Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn die ‘Maulsperren’ sorgen nicht nur dafür, dass die Spieler total verrückt aussehen, sondern auch dafür, dass sie den Mund nicht vollständig schließen können. So werden die Wörter beim Aussprechen verzerrt und komplett anders wiedergegeben. Schaffen es die Teammitglieder trotz Lachflash, die Sätze zu erraten? Für 4-5 Spieler. Ab 16 Jahren.

Wer wissen möchte, wie das Ganze in der Ausführung aussieht, kann sich hier eine englische Spielrunde auf Youtube anschauen.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort AFFENKÖNIG nicht vergessen und bis zum 22. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Promo