„Das kalte Herz“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Märchenverfilmungen haben es in den letzten Jahren eher selten in unsere Kino-Säle geschafft. Am 20. Oktober 2016 kommt mit „Das kalte Herz“ jedoch ein echter Klassiker auf die große Leinwand.

Die Geschichte, die Wilhelm Hauff bereits 1827 verfasste, wurde schon zahlreiche Male verfilmt. Die bekannteste Variante ist sicherlich die DEFA-Verfilmung aus dem Jahre 1950.

In der aktuellen Fassung übernimmt Frederick Lau die Rolle des Peter Munk, der als Köhler sein Dasein fristet und nur den einen Wunsch hat, seiner geliebten Lisbeth (Henriette Confurius) zu imponieren und reich zu werden.

Im finsteren Wald trifft er dann auf den diabolischen Holländer-Michel (Moritz Bleibtreu), der ihm ein Geschäft vorschlägt. Er tauscht Peters Herz gegen einen Stein aus, so dass Peter jegliches Mitgefühl verliert und so schnell zu Reichtum gelangt.

Doch Lisbeth erkennt ihren Peter in dem skrupellosen Mann, der er geworden ist, nicht mehr wieder und wendet sich gegen ihn. Um Lisbeth zurückzugewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen.

Zum Kino-Start von „Das kalte Herz“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehend aus je zwei Freikarten und einem Kino-Poster.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort DAS KALTE HERZ nicht vergessen und bis zum 25. Oktober 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © WELTKINO / Promo