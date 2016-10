“Schrotten” – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Mirko Talhammer (Lucas Gregorowicz) hat sich in Hamburg eine ordentliche Karriere in einem feinen Hamburger Versicherungsbüro aufgebaut. Doch als eines Tages zwei sonderbare Typen in seinem Büro auftauchen, wird ihm recht unsanft in Erinnerung gerufen, wo seine Wurzeln liegen: Auf einem Schrottplatz in der norddeutschen Provinz.

Für Karriere interessiert sich dort niemand. Wichtig sind hier einzig das Schrotten, die Familie und hin und wieder eine gepflegte Keilerei. Eigentlich hatte Mirko gedacht, er hätte diese Welt hinter sich gelassen, doch sein Vater hat ihm und seinem Bruder Letscho (Frederick Lau) den Schrottplatz vererbt

Letscho ist im Übrigen nicht gut auf Mirko zu sprechen, weil er damals einfach davongegangen ist, doch wird beiden schnell klar, dass sie nur eine Chance haben wenn sie zusammenhalten und den letzten Plan ihres Vaters in die Tat umsetzen: Einen Zugraub im ganz großen Stil. Der Coup an sich ist schon ein Himmelfahrtskommando, doch dann kriegt auch noch Kercher (Jan-Gregor Kremp), der ärgste Konkurrent der Talhammers, Wind von der Sache …

Am 21. Oktober 2016 erscheint “Schrotten!” nun endlich auf DVD, Blu-ray und VoD und TIKonline.de verlost zum DVD-Start vier Exemplare des Films auf DVD.

Foto(s): © Promo