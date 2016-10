„Shaun das Schaf – Pizza Party“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Die Abenteuer von Schaun dem Schaf sind bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Das Wollknäul mit dem kühlen Kopf findet mit viel Einfallsreichtum aber auch immer die passende Lösung für die Probleme seiner Herde.

Auch in der fünften Staffel, die ab dem 3. November 2016 als DVD zu haben sein wird, muss Shaun wieder alles aufbieten, um das alltägliche Chaos auf dem Hof nicht überhand nehmen zu lassen. So planen die drei Schweine beispielsweise einen Überfall, weil sich die Schafe in einem großen Heuballen eine Kneipe eingerichtet haben und sich an leckerer Pizza laben.

Zudem sorgt eine Rolle Klo-Papier für reichlich Unruhe und ein Maulwurfshügel droht die geplante Partie Cricket unmöglich zu machen.

Zum DVD-Start von „Shaun das Schaf – Pizza Party“ verlost TIKonline.de als Hauptpreis ein Exemplar der DVD und ein Hundesofa. Als zweiten Preis gibt es eine „Shaun das Schaf“-DVD.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort SHAUN DAS SCHAF nicht vergessen und bis zum 7. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

