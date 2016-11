„Die Mitte der Welt“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Am 10. November 2016 läuft mit „Die Mitte der Welt“ ein Film in unseren Kinos an, in dem die Jung-Stars Louis Hofmann, Svenja Jung und Jannik Schümann erneut unter Beweis stellen, dass man sich um den Film-Nachwuchs in Deutschland keine Sorgen machen muss.

Louis Hofmann schlüpft in deisem Film in die Rolle des 17-jährigen Phil, der mit dem täglichen Chaos seiner Gegenwart konfrontiert wird. Weder zu seiner Mutter (Sabine Timoteo), noch zu seiner verschlossenen Zwillingsschwester Dianne (Ada Philine Stappenbeck) oder Tereza (Inka Friedrich) und Pascal (Nina Proll), die ebenfalls zu seiner Patchwork-Familie gehören, hat er einen richtigen Draht.

Einzig seine beste Freundin Kat (Svenja Jung) ist ein Lichtblick in seinem Leben. Mit ihr kann er relaxen und rumalbern. Dann geschieht nach den Sommerferien etwas unerwartetes: Nicholas (Jannik Schümann) kommt neu in Phils Klasse und Phil ist sofort bis über beide Ohren verliebt.

Nicholas scheint seine Gefühle zwar zu erwidern, doch er gibt Phil auch viele Rätsel auf. Das Chaos ist perfekt. Die erste große Liebe, aber auch Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei, die nicht zuletzt die Freundschaft mit Kat auf eine harte Probe stellt. Phils Suche nach seiner Mitte der Welt wird immer drängender.

Zum Kino-Start von „Die Mitte der Welt“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Hörbuch, einem Kino-Poster und zwei Freikarten.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort MITTE DER WELT nicht vergessen und bis zum 16. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Universum Film / Promo