„Radio Heimat“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Kulisse der am 17. November 2016 in unseren Kinos startenden Komödie „Radio Heimat“ ist der Ruhrpott in den 80er Jahren. Der Film erzählt die Geschichte der vier Freunde Frank (David Hugo Schmitz), Pommes (Jan Bülow), Spüli (Hauke Petersen) und Mücke (Maximilian Mundt), die Mitten im Pott mit den Schwierigkeiten der Pubertät zu kämpfen haben.

Auf der Suche nach der ersten großen Liebe und dem ersten Sex ziehen sie unerschrocken in den Kleinkrieg der Geschlechter und lassen die Initiationsriten des Ruhrgebiets über sich ergehen: Pils trinken, Pöhlen und Pommes rot-weiß.

Franks Vater (Stephan Kampwirth) ist der Clique bei der Mannwerdung keine große Hilfe und so müssen die vier alles selber ausprobieren. Erst nach einer Reihe von Niederlagen begreifen sie, was im Leben wirklich wichtig ist: keine Sprüche von Eltern, Großeltern und Lehrern, sondern Freundschaft, Humor und jemand, der ihnen gut tut.

Zum Kino-Start von „Radio Heimat“ verlost TIKonline.de ein Fan-Paket bestehend aus zwei Freikarten, einem Kino-Poster und dem Buch „Radio Heimat“ von Frank Goosen.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort RADIO HEIMAT nicht vergessen und bis zum 20. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Concorde Filmverleih