„Mütter und Töchter“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Für ihren Film „Mütter & Töchter“ haben die Filmemacher Paul Duddridge und Nigel Levy eine ganze Riege weiblicher Superstars gewinnen können. So wirken neben Selma Blair auch Courteney Cox, Christina Ricci, Mira Sorvino, Sharon Stone und Susan Sarandon in dem herzerwärmenden Streifen mit.

Im Mittelpunkt der Story steht die junge Fotografin Rigby, der sich gerade eine riesige Karriere-Chance eröffnet hat. Doch just in diesem Moment erfährt sie, dass sie schwanger ist und muss nun entscheiden, ob sie das Kind bekommen will oder lieber Karriere macht.

Im Lichte dieser Entscheidung beginnt Rigby sich mit ihrer Kamera für Mütter und deren Töchter zu interessieren und so erfährt sie Geschichten von Entfremdung und Enttäuschung, Familiengeheimnissen und Fehlentscheidungen. Aber es gibt auch Geschichten von Vergebung und Versöhnung, von Nähe und Liebe. Kurzum, einfach vom Leben.

Zum DVD-Start von „Mütter & Töchter“ am 18. November 2016 verlost TIKonline.de je zwei Exemplare des Films auf Blu-ray und zwei auf DVD.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort MÜTTER & TÖCHTER nicht vergessen und bis zum 23. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Promo