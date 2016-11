„Paterson“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Regisseur Jim Jarmusch ist bekannt für seine skurrilen Figuren und die mit viel Liebe zum Detail erzählten Geschichten. Am 17. November 2016 kommt mit „Paterson“ nun sein neuestes Werk in unsere Kinos.

Der Film dreht sich um den Busfahrer Paterson (Adam Driver), der genauso heißt wie der kleine Ort in New Jersey, in dem er lebt. In seiner Mittagspause setzt er sich jeden Tag auf eine Parkbank und schreibt Gedichte.

Seine Frau Laura ist da ganz anders gestrickt. Fast täglich kommen ihr inspirierende Ideen für neue Projekte, bei denen sie von Paterson volle Unterstützung bekommt. Sie wiederum bewundert Patersons Gabe für die Poesie.

Durch maximalen Minimalismus gelingt Jarmusch ein buchstäbliches Gedicht von einem Film.

Foto(s): © Promo