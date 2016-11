„High Rise“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Ben Wheatley wird seit Jahren als einer der wichtigsten Filmemacher unserer Zeit gefeiert. Nun hat er sich den Ballard-Roman „High Rise“ vorgenommen und mit Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller und Luke Evans in den Hauptrollen verfilmt.

Der Film spielt im Jahre 1975. Dr. Robert Laing (Tom Hiddleston) zieht auf der Suche nach Anonymität in ein Apartment in einem Hochhaus vor den Toren Londons. Doch seine Nachbarn sind kontaktfreudiger als es ihm lieb ist und so wird er nach und nach in das komplexe soziale Gefüge des Hauses hineingezogen.

Langsam aber sicher findet er seinen Platz in dieser Gesellschaft, was seinen Manieren und seinem Verstand allerdings wenig zuträglich ist. Und genau wie er verfällt auch das Haus, doch die Party geht immer weiter. Erst sehr viel später, als er auf dem Balkon sitzt und den Hund des Architekten verspeist, fühlt Laing sich endlich zu Hause …

„High Rise“ erscheint am 18. November 2016 als DVD, Blu-ray und VoD und TIKonline.de verlost je ein Exemplar der DVD, ein Exemplar der Blu-ray und ein Buch zum Film.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort HIGH RISE nicht vergessen und bis zum 25. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Universum Film / Promo