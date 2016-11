„Florence Foster Jenkins“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Florence Foster Jenkins erlangte in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch ihre exzentrische Persönlichkeit einige Berühmtheit. Als Teil der New Yorker Oberschicht verfolgte sie Zeit ihres Lebens den Traum, eine gefeierte Opernsängerin zu werden. Dummerweise war ihre Stimme aber alles andere als operngleich.

Was in ihrer Wahrnehmung wunderschön klang, war für alle anderen eine wahre Folter. Ihr „Ehemann“ und Manager St Clair Bayfield ist allerdings entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu schützen. Als diese dann jedoch den Plan fasst, ein Konzert in der Carnegie Hall vor der New Yorker High Society zu geben, steht St Clair vor einer schier unlösbaren Herausforderung.

Diese wahre Geschichte wurde nun mit Meryl Streep und Hugh Grant in den Hauptrollen für die große Leinwand verfilmt und kommt am 24. November 2016 in unsere Kinos.

Zum Kino-Start von „Florence Foster Jenkins“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehend aus je einem Film-Poster und einem Buch zum Film.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort FLORENCE FOSTER JENKINS nicht vergessen und bis zum 29. November 2016 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Constantin Film / Promo