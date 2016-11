“Wiener Dog” – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Freunde schwarzen Humors werden ab dem 29. November 2016 ordentlich auf ihre Kosten kommen, denn dann erscheint mit „Wiener Dog“ das neueste Werk des Indie-Regisseurs Todd Solondz als DVD und Blu-ray in unseren Läden.

Der Film nimmt gnadenlos alles aufs Korn, was der amerikanischen Mittelschicht heilig ist. So stellt beispielsweise der kleine Remi (Keaton Nigel Cooke) die eher zweifelhaften Ansichten seiner Eltern (Julie Delpy, Tracy Letts) in Frage, die unscheinbare Tierarztassistentin (Greta Gerwig) will endlich ihr Mauerblümchen-Dasein hinter sich lassen und schließt sich deshalb einem Roadtrip mit Bad Boy Brandon (Kieran Culkin) an, ein gescheiterter Drehbuchautor (Danny DeVito) hofft auf seine letzte Chance in Hollywood und die vom Leben gezeichnete Nana (Ellen Burstyn) ist von ihrer Enkelin (Zosia Mamet) genervt, weil diese sie immer nur besucht, wenn sie Geld braucht.

Allen Protagonisten gemein ist allerdings die Liebe zu ihrem Dackel, der ihnen Trost und Halt im Leben gibt.

Zum DVD-Start von „Wiener Dog“ verlost TIKonline.de zwei Exemplare der DVD und ein Exemplar der Blu-Ray des Films.

Foto(s): © Prokino Home Entertainment / Promo