Otto Waalkes „Holdrio Again“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Otto Waalkes ist das Urgestein der deutschen Comedy. Der Ostfriese hat schon Comedy gemacht, da kannte man hierzulande das Wort noch nicht einmal.

Nun hat Otto mit „Holdrio Again“ endlich wieder ein neues Live-Programm, mit dem er seine zahlreichen Fans begeistert. Für all diejenigen, die es nicht zu einer der Shows schaffen, oder jene, die gar nicht genug von Otto bekommen können, hat Waalkes die Show in Essen aufzeichnen und auf Blu-ray und DVD pressen lassen.

Als Bonus finden sich auf der „Holdrio Again“-DVD/Blu-ray die lustigsten Eröffnungs-Einspieler aus den vergangenen 20 Jahren und ein Kommentar von Ottifant Bums und Faultier Sid.

„Holdrio Again“ erscheint am 28. November 2016 und TIKonline.de verlost aus diesem Anlass ein Fan-Paket bestehend aus einer Blu-ray, einem Plüsch-Ottifanten, einer Ottifanten-Kuscheldecke und einem Otto-Jutebeutel.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort HOLDRIO AGAIN nicht vergessen und bis zum 5. Dezember 2016 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Edel Germany / Promo