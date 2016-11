„Lilyhammer“/„Hannibal“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Box-Start

„Hannibal“ und „Lilyhammer“ genießen unter Freunden gepflegter Serienunterhaltung Kultstatus. In „Hannibal“ glänzt Mads Mikkelsen als der junge Dr. Hannibal Lecter, seines Zeichens der wohl berühmteste Kannibale der Filmgeschichte. „Lilyhammer“ andererseits erzählt die Geschichte des New Yorker Mafioso Frank Tagliano, der gegen seine Bosse aussagt und vom FBI in eine Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird – im norwegischen Lillehammer!

Beide Serien erscheinen nun pünktlich zur ungemütlichen Jahreszeit am 1. Dezember 2016 als hochwertige Gesamtboxen auf DVD und Blu-ray. So kommt „Hannibal“ nicht nur mit jeder Menge Extras daher, sonder enthält auch ein 36-seitiges Booklet mit Abbildungen und Kommentaren des Cast. Und auch die „Lilyhammer“-Box ist vollgepackt mit reichlich Bonusmaterial, das die Herzen der Fans höher schlagen lassen wird.

Zum DVD-Start der beiden Serien verlost TIKonline.de eine Blu-ray-Box von „Lilyhammer“. Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort LILYHAMMER nicht vergessen und bis zum 8. Dezember 2016 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Studiocanal