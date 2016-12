„Imperium“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Daniel Radcliffe hat sich längst auch abseits des „Harry Potter“-Universums einen Namen als Schauspieler gemacht. Mit dem Film „Imperium“, der ab dem 9. Dezember 2016 auf DVD und Blu-Ray zu haben sein wird, legt er das Image des netten Zauberlehrlings nun endgültig ab.

In dem Streifen schlüpft er in die Rolle des FBI-Agenten Nate, der undercover in die rechtsradikale Szene Kaliforniens eingeschleust wird. Er soll die Drahtzieher hinter einem geplanten Anschlag mit einer radioaktiven Bombe ausfindig machen.

Über den Anführer der Nazi-Schläger kommt er in Kontakt mit einem rechtsradikalen Propagandisten, den er für den Kopf hinter dem Anschlag vermutet. Die Spur führt aber ins Leere und als sich Nate gerade aus der Szene zurückziehen will, entdeckt er, wer wirklich hinter der Verschwörung steckt. Kann er den geplanten Anschlag noch rechtzeitig verhindern?

Zum DVD-Start von „Imperium“ verlost TIKonline.de drei Exemplare der Blu-ray des Films.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort IMPERIUM nicht vergessen und bis zum 16. Dezember 2016 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Ascot Elite Home Entertainment