„Sing“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Kurz vor dem Jahresende bringt die Animations-Schmiede “Illumination”, die schon mit „Ich, einfach unverbesserlich“, den „Minions“ und „Pets“ riesige Erfolge feierte, ihr neuestes Werk in unsere Kinos. Der Streifen, der am 8. Dezember 2016 anläuft, trägt den Title „Sing“ und ist die tierischste Casting-Show, die die Welt je gesehen hat.

Im Mittelpunkt steht der vornehme Koala Buster Moon, dessen einst florierendes Theater kurz vor dem Ruin steht. Doch Buster denkt gar nicht daran aufzugeben und ruft kurzerhand einen Gesangswettbewerb aus.

Und unter den Teilnehmern sind wirklich einige fantastische Talente, wie die kleine süße Maus, die es aber faustdick hinter den Ohren hat. Oder das Elefantenmädchen, dem auf der Bühne die Knie weich werden. Dann wäre da noch die Mutter, die 25 kleine Ferkel versorgen muss, und den Jung-Gorilla, der nichts mehr mit den kriminellen Machenschaften seiner Familie zu tun haben möchte. Sie alle betreten die Bühne von Busters Theater mit dem gleichen Ziel: um zu gewinnen und damit ihr Leben zu verändern.

Zum Kino-Start von „Sing“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus einem Soundtrack von „Sing“, einem Character-Poster von „Gunter“ und einem Nintendo 3DS Videospiel „Rhythm Paradise Megamix“. Der Ohrwurm-Rhythmus, bei dem jeder mitmuss! Ob man Holz hackt, wimmelnde Viren mit der Gabel aufspießt oder in einem Flugzeug Badminton spielt – es kommt immer auf das Gefühl für den richtigen Rhythmus an. Genau das lässt sich in diesem herausfordernden Musik-Titel anhand von Minispielen und mitreißenden Melodien trainieren. Dank einfacher Steuerung, packender Rhythmen und seinem neuen, visuellen Feedback-System bietet Rhythm Paradise Megamix den perfekten Zugang zur beliebten Rhythm Paradise-Serie. Da bleibt der Spielspaß immer im Takt.

Foto(s): © Universal Pictures International Germany