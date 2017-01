„Why Him?“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Ab dem 12. Januar 2017 schlüpft „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston in dem Film „Why Him?“ in die Rolle des liebevollen, jedoch auch überfürsorglichen und leicht spießigen Familienvaters Ned. Dessen Tochter studiert in Stanford, was Ned mit einigem Stolz erfüllt.

Doch als er sie eines Tages besucht, trifft er auf seinen größten Alptraum: Laird (James Franco), den Freund seiner Tochter. Laird ist ein herzensguter Mensch und hat im Silicon Valley Millionen verdient. Mit seiner Gesellschaftsfähigkeit steht es allerdings nicht zum Besten.

Für Ned steht fest, dass Laird auf keinen Fall der Richtige für seine Tochter ist. Als er dann mitbekommt, dass Laird seiner Tochter einen Heiratsantrag machen will, drohen Neds einseitige Rivalität und seine panische Reaktion zu eskalieren.

Zum Kino-Start von „Why Him?“ verloste TIKonline.de 3 x 2 Freikarten.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspiel-Formular ausfüllen, das Stichwort WHY HIM? nicht vergessen und bis zum 14. Januar 2017 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © 20th Century Fox