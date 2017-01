„The Great Wall“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

In seinem neuen Film „The Great Wall“ verschlägt es Hollywood-Superstar Matt Damon ins ferne China. In diesem actionreichen Fantasy-Abenteuer schlüpft er in die Rolle eines Söldners, der ins alte China reist, um eine sagenumwobene Waffe zu finden.

Was er jedoch findet, ist eine furchtlose Streitmacht, die einem schier übermächtigen Gegner gegenüber steht. Sie und die große chinesische Mauer sind die letzte Hoffnung der Menschheit im Kampf gegen die unheimliche Bedrohung.

Zum Kino-Start von „The Great Wall“ am 12. Januar 2017 verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Kino-Poster und einem Hoodie.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort THE GREAT WALL nicht vergessen und bis zum 15. Januar 2017 abschicken. Viel Glück!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Universal Pictures Germany