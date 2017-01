„Die Hollars – Eine Wahnsinnsfamilie“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Am 12. Januar 2017 schickt John Krasinski sein Regie-Debüt „Die Hollars – Eine Wahnsinnsfamilie“ hierzulande ins Kino-Rennen. In dem Streifen übernimmt er auch gleich die Hauptrolle und fungiert zudem als Produzent.

Krasinski schlüpft in die Rolle des mäßig erfolgreichen Künstlers John Hollar, der mit seiner schwangeren Freundin (Anna Kendrick) in New York lebt. Die Krankheit seiner Mutter (Margo Martindale) veranlasst ihn jedoch, in seine Heimat zurückzukehren.

Kaum dort angekommen, sieht er sich direkt den Herausforderungen ausgesetzt, die das Leben in einer typischen Kleinstadt im Herzen der USA mit sich bringt. Die zerrüttete Familie, alte Highschool-Rivalen und eine übereifrige Ex (Mary Elizabeth Winstead) machen ihm das Leben nicht gerade leichter …

Zum Kino-Start von „Die Hollars – Eine Wahnsinnsfamilie“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Film-Poster und zwei Freikarten.

Foto(s): © 2016. CTMG