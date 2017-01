„Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Mit „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ kommt am 19.Januar 2017 ein Film in unsere Kinos, der ein ganz neues Licht auf die Anfänge der bemannten Raumfahrt in den USA wirft. Im Mittelpunkt der Story stehen nämlich nicht die üblichen Verdächtigen, sondern drei afroamerikanische Frauen.

Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monáe) waren brillante Mathematikerinnen, die einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass John Glenn als erster Amerikaner eine Erdumrundung gelang.

Gleichzeitig kämpfte das Trio zu Beginn der sechziger Jahre für die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und wurden zu einer Inspiration für kommende Generationen.

Zum Kino-Start von „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehend aus je zwei Freikarten, einem Poster und einem Kalender „365 Ansichten starker Frauen“.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort HIDDEN FIGURES nicht vergessen und bis zum 23. Januar 2017 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © 20th Century Fox Germany