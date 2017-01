„Personal Shopper“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Ab dem 19. Januar 2017 stellt Kristen Stewart in dem Thriller „Personal Shopper“ wieder einmal ihr Können unter Beweis. Sie mimt in dem Streifen die junge Amerikanerin Maureen, die als persönliche Einkäuferin der Stars und Sternchen in Paris ihre Brötchen verdient.

Maureen sieht sich selbst jedoch eher als Medium, das mit den Toten Kontakt aufnehmen kann, und wartet seit Wochen darauf, ein Zeichen ihres kürzlich verstorbenen Zwillingsbruders zu bekommen.

Geheimnisvolle Nachrichten auf ihrem Handy lassen sie zunächst glauben, ihr Bruder habe sie wirklich aus dem Jenseits kontaktiert. Doch schon bald kommen ihr Zweifel, denn es könnte auch nur der Geliebte ihrer Chefin sein, der es auf sie abgesehen hat …

Zum Kino-Start von „Personal Shopper“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete bestehend aus je einem Kino-Poster, einer Postkarte und zwei Freikarten.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort PERSONAL SHOPPER nicht vergessen und bis zum 27. Januar 2017 abschicken. Viel Glück!

