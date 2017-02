„Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Zwei Jahre nach Teil eins kehren Dakota Johnson und Jamie Dornan am 9. Februar 2017 in „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ als Anastasia Steele und Christian Grey zurück auf die große Leinwand.

Grey versucht in Teil zwei, Anastasia mit allen Mitteln zurückzugewinnen, doch die will Christian nur nuch vergessen. Und auch Ana kann ihr Verlangen nicht länger unterdrücken, was dunkle Seiten in Christians Vergangenheit aufdeckt.

Zum Kino-Start von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Kino-Poster, einem T-Shirt mit dem Motiv „Geheimnisse“ und einem Exemplar des offiziellen Soundtracks.

Exakt zwei Jahre nach dem gefeierten Rekord-Soundtrack zum ersten Teil und pünktlich zum Kinostart des Nachfolgers, erscheint der offizielle Soundtrack zu „Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe“ am 10. Februar 2017.

Neben dem Mega-Hit „I Don’t Wanna Live Forever“ von Taylor Swift und Zayn vereint der neue OST mehr als ein ganzes Dutzend weitere Exklusivtitel der größten Stars unserer Zeit – u.a. mit dabei sind Halsey, Tove Lo, John Legend, Sia und Kygo.

100% zeitgenössisch und exklusiv dafür komponiert, ist der 19 Tracks vereinende Soundtrack ein in sich schlüssiges, sorgfältig kuratiertes, von der Stimmung und der Leidenschaftlichkeit des Films inspiriertes Gesamtwerk: Sinnlich, eindringlich und abgründig zugleich…

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort SHADES OF GREY 2 nicht vergessen und bis zum 20. Februar 2017 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Universal Pictures / Universal Music