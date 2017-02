„Rings“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

13 Jahre nach den Ereignissen in Teil eins der Reihe ist das Brunnenmädchen Samara in „Rings“ nun wieder zurück und verbreitet Angst und Schrecken. Dieses Mal sind es Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) und Holt (Alex Roe), die durch das VHS-Video in tödliche Gefahr geraten.

Jeder, der sich das Video bisher angesehen hatte, bekam immer einen Telefonanruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er innerhalb von sieben Tagen sterben würde. Julia und Holt wenden sich deshalb hilfesuchend an Professor Gabriel (Johnny Galecki), der sich sofort daran macht, Samaras Vergangenheit zu durchleuchten, um herauszufinden, wie der ganze Spuk überhaupt begonnen hat.

Zum Kino-Start von „Rings“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Kino-Poster, einem Anhänger, einem Notizbuch, einer Tablet-Tasche und einem Spiegel.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort RINGS nicht vergessen und bis zum 14. Februar 2017 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Paramount Pictures Germany