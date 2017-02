„Bibi & Tina – Tohuwabohu total“ – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Am 23. Februar 2017 kommt mit „Bibi & Tina – Tohuwabohu total“ ein weiterer Teil er beliebten Filmreihe um die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin Tina in unsere Kinos. Und der Titel deutet es schon an: dieses Mal geht es drunter und drüber.

Zunächst einmal machen Bibi und Tina die Bekanntschaft des ruppigen Ausreißers Aladin, der sich später als Ausreißerin namens Adea (Lea van Acken) entpuppt. Aladin/Adea ist auf der Flucht vor der eigenen Familie, deren Oberhaupt so weltfremd, stur und engstirnig ist, dass selbst Bibi mit ihrer Zauberei an ihre Grenzen stößt.

Zu allem Überfluss wird Schloss Falkenstein auch noch renoviert, was den Grafen völlig überfordert, während Alex weiter sein Musik-Festival auf Falkenstein plant. Und dann wird Tina auch noch entführt.

Bei all dem Chaos wird am Ende eines ganz klar: Wirkliche Veränderungen entstehen durch gemeinsame Aktionen und Anstrengungen, nicht durch Hexerei.

Zum Kino-Start von „Bibi & Tina – Tohuwabohu total“ verlost TIKonline.de drei Fan-Pakete. Paket eins besteht aus einem Kino-Poster, einem Hörspiel und dem Original-Soundtrak. In Paket zwei verbirgt sich neben dem Poster und dem Hörspiel noch ein Kartenspiel. Und im dritten Paket finden sich das Poster, das Hörspiel und ein Buch zum Film.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort BIBI & TINA 4 nicht vergessen und bis zum 5. März 2017 abschicken. Viel Glück!

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © DCM