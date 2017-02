„Mein ziemlich kleiner Freund“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

Französische Komödien erfreuen sich bei uns seit langem größter Beliebtheit. Seit dem 17. Februar 2017 ist nun mit „Mein ziemlich kleiner Freund“ ein neuer Vertreter dieser Art als DVD und Blu-ray zu haben.

Im Mittelpunkt des Films steht die Anwältin Diane (Virginie Efira), die eines Tages einen unerwartet Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung ist der charmante Architekt Alexandre (Jean Dujardin), der sie von ihrem Handy aus anruft. Das Handy hatte sie zuvor in einer Bar liegen lassen und nun willigt sie ein, sich mit Alexandre Zwecks einer Übergabe zu treffen.

Als sie dann aber am vereinbarten Treffpunkt eintrifft, ist sie zunächst schockiert, denn Alexandre ist gerade einmal 1,40m groß. Doch geht er mit seiner Körpergröße so locker um, dass Diane schon bald große Sympathie für Alexandre empfindet. Und aus Sympathie wird Liebe. Dianes Umfeld jedoch reagiert konsterniert auf das ungleiche Paar. Und am Ende stellt sich die Frage: Besitzt Diane die Größe, die Skepsis der Umstehenden zu ignorieren und auf ihr Herz zu hören?

Zum DVD-Start von „Mein ziemlich kleiner Freund“ verlost TIKonline.de je zwei Exemplare der DVD und zwei Exemplare der Blu-ray.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort MEIN ZIEMLICH KLEINER FREUND nicht vergessen und bis zum 6. März 2017 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Promo