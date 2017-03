Endlich ist es soweit: Bridget Jones ist zurück! Nach mehr als zehn Jahren erlebt Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger in ihrer Paraderolle der liebenswert-chaotischen Titelheldin in BRIDGET JONES’ BABY erneut eine emotionale Achterbahnfahrt der Extraklasse. Und schlägt ein ganz neues Kapitel in ihrem turbulenten Leben auf: Ein Baby. Nach über einer Million Kinobesuchern verzaubert das romantisch-witzige Leinwandabenteuer nun auch Zuschauer auf der heimischen Couch.

In BRIDGET JONES‘ BABY lässt Hollywood-Star Renée Zellweger („Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns“) als leicht verschrobene Sympathieträgerin kaum ein Fettnäpfchen im Single-Alltag aus. An ihrer Seite auf keinen Fall fehlen darf natürlich Colin Firth („The King’s Speech“) alias Mr. Mark Darcy. Neu gesellt sich Frauenschwarm Patrick Dempsey („Grey’s Anatomy“) zum Cast und sorgt für reichlich Gefühlschaos in Bridgets ohnehin schon bewegtem Leben. Der dritte Teil der kultigen Komödie basiert auf den Kolumnen von Helen Fielding, Autorin der „Bridget Jones“-Reihe, die gemeinsam mit Emma Thompson und Dan Mazer („Da Ali G Show“, „Das hält kein Jahr“) auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Sharon Maguire, die bereits „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ zum Welterfolg verhalf, führt hier erneut Regie.

TIKonline.de verlost zum Heimkino-Start 3 Fan-Packages bestehend aus:

DVD BRIDGET JONES’ BABY

BRIGGET JONES Smoothie-Becher

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort BRIDGET JONES‘ BABY nicht vergessen und bis zum 26. März 2017 abschicken. Viel Glück!

