Bei der Berlinale feierte „DIE VERSUNKENE STADT Z“ vor wenigen Wochen bereits Weltpremiere und Kinostar Robert Pattinson ließ dabei die Mädchenherzen höher schlagen. Am 30. März 2017 ist endlich Kinostart.

Die Handlung

Percy Fawcett wird von der Royal Society auf eine Expedition zur Landvermessung in Bolivien gesandt. Trotz vieler Strapazen in dem lebensfeindlichen Dschungel ist er fasziniert und von Forscherdrang gepackt. Er lässt sich auf eine weitere Expedition ein, obwohl die jahrelange Abwesenheit ihm und seiner Familie enorme Opfer abverlangt. Im Regenwald des Amazonas findet Fawcett immer wieder Spuren von vergangenen Zivilisationen und ist überzeugt von der Existenz einer versunkenen Metropole, die er Z nennt. In London will die Royal Society jedoch von dieser Idee nichts wissen. Getrieben von dem Drang, endlich seine mysteriöse Stadt zu finden, begibt er sich zusammen mit seinem Sohn auf eine letzte gefährliche und verhängnisvolle Reise zum Amazonas.

In seinem packenden und bildgewaltigen Abenteuerepos DIE VERSUNKENE STADT Z erzählt Regisseur James Gray („The Immigrant“), basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann, die wahre Geschichte des Britischen Forschers Percival Fawcett, der in den 1920er Jahren im brasilianischen Dschungel spurlos verschwand und noch Jahrzehnte später romantische Fantasien beflügelte und unzählige Abenteurer auf seine Spuren lockte. Beeindruckend portraitiert der Film zudem die gesellschaftlichen Konventionen einer Zeit im Umbruch, in der fortwährend vertraute Grenzen überschritten wurden.

Die hervorragende Darstellerriege wird angeführt von Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“), an dessen Seite Sienna Miller („High-Rise“) als Nina Fawcett und Tom Holland („Spider-Man: Homecoming“) als Sohn Jack sowie Robert Pattinson („Life“) als treuer Reisebegleiter Henry Costin brillieren.

TIKonline.de verlost zum Filmstart eine wertvolle Wahnsinns-Taschenlampe für echte Abenteurer! Die EAGTAC D25C Titan 2015, XP-L HI V3 von www.Schiermeier.biz Ein Filmplakat gibt es noch obendaruf. Zum Mitmachen einfach DIE VERSUNKENE STADT Z als Stichwort in das Formular eintragen, Namen und Adresse nicht vergessen. Teilnahmeschluss ist der 3.4.2017

