So kommst Du an Tickets und Figuren

In wenigen Tagen ist es so weit: 40 Jahre Star Wars! Der erste Streifen aus der Originaltrilogie „Star Wars Episode IV – A New Hope“ feierte am 25. Mai 1977 in den USA Premiere. Am 25.5.2017 feiert die ganze Fan-Welt dieses Jubiläum und auch in Berlin soll gefeiert werden.

Hasbro begeht dieses Jubiläum mit einem exklusiven Fan-Event im Berliner Kino Babylon. Zu den Programmhighlights gehören, neben einem Jubiläumsgewinnspiel, unter anderem die Kinovorstellung von „Star Wars Episode VII – das Erwachen der Macht“ und die exklusive Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms Elstree 1976. In ihm kommen Schauspieler unter Star-Wars-Masken zu Wort und erzählen von der Entstehung der Originaltrilogie. Mattias Rendahl, Star-Wars-Experte aus Schweden und Autor des Buches A New Proof hält außerdem erstmalig in Deutschland einen Vortrag und steht den Fans anschließend für Fragen zur Verfügung.

Und das Tollste: Limitierte Tickets für das Event sind kostenlos und können online auf der Webseite des Kinos bestellt werden – solange der Vorrat reicht.

TIKonline.de verlost aus diesem Anlass die vier Star Wars The Black Series 6″ Jubiläums-Figuren. Denn zum Jubiläum bringt Hasbro ein neues Diorama-Set in 6-Inch- Größe auf den Markt. Ergänzend dazu sind 11 weitere Jubiläumsfiguren verfügbar. Sie alle zeichnen sich durch den für die Black Series typischen Detailreichtum aus und warten, je nach Charakter, mit verschiedenen Zusatzfunktionen und Battle-Zubehör auf.

Zum Mitmachen einfach das Gewinnformular ausfüllen und das Stichwort „Star Wars“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 22. Mai 2017.

Foto(s): © Hasbro/Promo

