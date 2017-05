„SABOTEURE IM EIS“ auf Blu-ray und DVD zu gewinnen!

Die norwegische Serie „SABOTEURE IM EIS – Operation Schweres Wasser“ mit den Schauspielern Espen Klouman Høiner, Christoph Bach und Anna Friel erscheint am 26.5.2017 auf DVD und Blu-ray.

Zum Inhalt:

Berlin 1942. Während Europa im 2. Weltkrieg versinkt, forschen Werner Heisenberg und der Uranverein in einem Geheimprojekt des Heereswaffenamtes an der Atombombe. Dazu benötigen sie schweres Wasser, das in einer Fabrik im besetzten Norwegen hergestellt wird. Als der norwegische Wissenschaftler Leif Tronstad davon erfährt, warnt er die Alliierten. Während die Amerikaner Bombenangriffe planen, beginnen die Briten mit der Ausbildung norwegischer Spezialkommandos. Diese sollen die Fabrik von innen zerstören, doch die Anlage wird durch die deutschen Besatzungstruppen streng bewacht. Ein erbitterter Kampf um das schwere Wasser beginnt.

TIKonline.de verlost 2x die komplette Serie auf DVD und 2x auf Blu-ray. Zum Teilnehmen einfach das Formular ausfüllen, als Stichwort „Saboteure“ sowie den Wunschgewinn (DVD oder Blu-ray) angeben. Teilnahmeschluss ist der 4. Juni 2017.

