Fette „Baywatch“-Fanpakete zu gewinnen!

Der schärfste und heißeste Kino-Sommer aller Zeiten steht vor der Tür! Mit „Sexiest Man alive” Dwayne „The Rock“ Johnson („Central Intelligence”, „Fast & Furious”–Franchise) und Zac Efron („Bad Neighbors”, „We Are Your Friends”) in den Hauptrollen, erobern Alexandra Daddario („San Andreas”), Priyanka Chopra („Quantico”), Jon Bass („Big Time in Hollywood, FL”), Kelly Rohrbach („Café Society”), Ilfenesh Hadera („Chi-Raq“) und Hannibal Buress („Bad Neighbors”) – natürlich in der berühmten roten Badebekleidung – den Strand von Miami Beach in einem kultverdächtigen Blockbuster, der ab 1. Juni 2017 über die deutschen Kinoleinwände schwappt.

Zum Film:

Er hat seinen Strand fest im Griff: Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) ist der lässigste Rettungsschwimmer von Miami Beach mit dem heißesten Team an seiner Seite. Nur Neuzugang Matt Brody (Zac Efron) stellt die Autorität des charismatischen Anführers in Frage und stiftet Unruhe. Doch als das Team in einen mysteriösen Kriminalfall hineingezogen wird und die Zukunft der geliebten Bucht auf dem Spiel steht, müssen die beiden Lifeguards sich wohl oder übel zusammenraufen…

TIKonline.de verlost zum Kinostart zwei Baywatch-Fanpakete, bestehend aus:

einem Kinoticket, Poster, Strandbeutel, Strandball und Handtuch

einem Kinoticket, Poster, Wasserflasche, und Kühltasche

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „Baywatch“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 5. Juni 2017. Viel Glück!

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht.

