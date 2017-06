„AXOLOTL OVERKILL“ – Gewinne das Buch und Kinotickets!

Am 29. Juni 2017 ist Filmstart von Helene Hegemanns Bestsellerverfilmung „AXOLOTL OVERKILL“ mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle. Außerdem mit dabei: Arly Jover, Mavie Hörbiger, Laura Tonke, Julius Feldmeier, Hans Löw, Christopher Roth und Bernhard Schütz.

Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16, sieht aus wie 12, verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich eher für Kunst als für Menschen; zur Schule gehen macht in diesem Setting weniger Sinn als sein Leben zwischen Parties, Drogen, Affären und Küchentischpolemiken zu verbringen. Sie ist wild, traurig, vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind dagegen nur eines: verzweifelt. Entweder, weil bald die Welt untergeht, oder weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Also muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Weise. Für AXOLOTL OVERKILL schrieb Helene Hegemann, Autorin des Sensationserfolgs „Axolotl Roadkill“, das Drehbuch und gibt ihr Debüt als Regisseurin eines Spielfilms.

TIKonline.de verlost zum Kinostart drei Packages bestehend aus dem Buch „Axolotl Roadkill“ sowie jeweils zwei Kinotickets.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel einfach das Formular mit dem Stichwort „AXOLOTL“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 2. Juli 2017.

