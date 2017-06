„MONSIEUR PIERRE GEHT ONLINE“-Filmpakete für Dich!

Ja, er lebt noch und begeistert wieder im Kino! Pierre Richard, der großartige französische Schauspieler und Komiker ist mittlerweile 82 Jahre alt und kehrt mit „MONSIEUR PIERRE GEHT ONLINE“ ab dem 22. Juni 2017 auf die Kinoleinwand zurück.

Zum Film:

In „MONSIEUR PIERRE GEHT ONLINE“ entdeckt Pierre Richard die fabelhafte Welt des Internets. Von seiner Tochter zu mehr moderner Lebensführung gezwungen, manövriert sich Monsieur Pierre geradewegs in eine Komödie der Irrungen, in der noch zu klären ist, wer der wahre Meister der Verführungskunst ist. Der weltbekannte Schauspieler Pierre Richard („Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“), der bereits in Stéphane Robelins letztem Film eine Hauptrolle übernommen hatte, brilliert als schlaumeiernder und katastrophenresistenter Cyrano des Online-Dating.

Hier gibt es den Trailer:

TIKonline.de verlost zum Kinostart zwei Film-Pakete bestehend aus MONSIEUR PIERRE-T-Shirt, magnetische MONSIEUR PIERRE-Einkaufsliste & Original-Filmplakat.

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „MONSIEUR PIERRE“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 3. Juli 2017.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Zum Thema passendes Video