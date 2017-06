“VOICE FROM THE STONE” mit Emilia Clarke – Hier gibts DVDs und Blu-rays für Dein Heimkino!

Fans von Emilia Clarke können sich freuen! Der Film “VOICE FROM THE STONE” mit Emilia Clarke erscheint am 30.06.2017 auf DVD und Bluray.

Zum Film:

Furcht, Geheimnis und Liebe verbinden sich zu einer dramatischen Geschichte um die Geister der Vergangenheit und die Zukunft einer Familie. „Game of Thrones”-Star Emilia Clarke brilliert in VOICE FROM THE STONE in einem mysteriösen Thriller.

Hier der Trailer:

TIKonline.de verlost zum Heimkino-Start 2x die Blu-ray sowie 2x die DVD.

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

