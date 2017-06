Gewinne ALEX-Gutscheine zum Heimkino-Start von „MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN“

Weit über 700.000 Kinobesucher sahen Marc Rothemunds außergewöhnliche Komödie MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN in den Kinos. Nun erscheint die Feel-Good-Komödie mit Kostja Ullmann, Jacob Matschenz und Anna Maria Mühe für das Heimkino.

Zum Inhalt:

Eine aufregende Karriere im Luxus-Hotel – das ist der lang gehegte Traum von Saliya (Kostja Ullmann)! Doch für jemanden, der fast blind ist, könnte nichts unwahrscheinlicher sein: Aber seinen Traum aufzugeben, kommt nicht in Frage, und so schickt Saliya eine Bewerbung an ein 5-Sterne-Hotel – ohne sein Handicap zu erwähnen. Überraschenderweise funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt eine Stelle in einem Luxus-Hotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Geheimnis, nur sein Freund Max (Jacob Matschenz) erkennt bald, was es mit Saliya auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Wenn alle anderen Feierabend machen, übt Saliya bis in die Nacht die für seine Kollegen einfachsten Handgriffe, bis er sie „blind“ beherrscht. Doch als er sich in Laura (Anna Maria Mühe) verliebt und durch sie in eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, scheint alles, was er sich vorgenommen hat, zusehends aus den Fugen zu geraten.

Hier ist der Filmtrailer:

Wir verlosen zum DVD Start 3 Restaurant-Gutscheine à 20 Euro für ALEX.

