Ein gepflegter Körper und eine schöne, faltenfreie Haut – das wünscht sich wohl jeder! TIKonline.de unterstützt Dich bei Deinem ganz persönlichen Wellness-Programm und startet die große Beauty-Schatzsuche powered by Silk’n. Ab dem 18.8.2016 gibt es jeden Tag fantastische Preise des weltweiten Marktführers für kosmetische Geräte für den Heimgebrauch im Gesamtwert von über 2700 Euro zu gewinnen. Die neuesten Innovationen von Silk’n kann man übrigens demnächst auf der IFA 2016 in Berlin hautnah erleben.

Mitmachen ist ganz einfach:

Vom 18. August bis zum 4. September 2016 verstecken sich jeden Tag tolle Lifestyle-Produkte im gesamten Portal von TIKonline.de. Begibt Dich auf die Beauty-Schatzsuche und achte auf die Geräte mit dem Silk’n-Logo. Surfe einfach kreuz und quer durch die Website. Hast Du ein Bild gefunden, klicke darauf und schau was passiert. Im Idealfall darfst Du das Gewinn-Formular ausfüllen und landest im täglichen Lostopf. Erhöhe Deine Gewinnchance, indem Du besonders fleißig suchst und mehrere Formulare findest. Aus allen vollständig ausgefüllten Gewinnformularen losen wir zu den unten angegebenen Terminen einen Gewinner aus.

Alle Tagesgewinner werden am Folgetag bis 12 Uhr an dieser Stelle veröffentlicht. Über die Wochenenden findet die Veröffentlichung unregelmäßig statt, spätestens jedoch gesammelt am Montag.

Die Preise:

8x Silk’n Pure: Diese vibrierende und pulsierende Gesichtsreinigungsbürste reinigt die Haut sofort von allen Unreinheiten. Die Bürste ist besonders gründlich und entfernt bis zu sechsmal mehr Make-up als mit der manuellen Reinigung. Das Ergebnis: Das Gesicht fühlt sich nach dem Gebrauch zarter an und sieht strahlender aus. Das Gerät ist wasserdicht und eine Akkuladung hält für 120 Anwendungen. Ausspielung vom 18.8. bis 25.8.2016

6x Silk’n FaceTite: Die Revolution für faltenfreie Haut und ein kleines Anti-Aging-Wunder. Das Geheimnis dieses Gerätes liegt in der revolutionären HT™ Technologie, welche die Gesichtshaut strafft, Falten reduziert und die Kollagen- und Elastinfasern wieder herstellt. Die Haut wird straffer, sieht bedeutend jünger aus! Ausspielung vom 26.8. bis 31.8.2016

4x Silk’n Infinity: Das Haarentfernungsgerät der Spitzenklasse! Lästige Haare lassen sich ohne Schmerzen und Reizungen loswerden. Das Gerät arbeitet mit der eHPL™-Technologie, die mittels Lichtimpulsen unerwünschten Haarwuchs ohne Stoppeln, eingewachsene Haare, Rötungen oder andere Reizungen dauerhaft entfernt. Geeignet für alle Hautfarben und fast alle Haarfarben, auch die dunkelsten Hauttöne. Die wohl revolutionärste Methode der Haarentfernung für zu Hause wird für unsere Gewinner in einem Promo-Pack inklusive einer hochwertigen Bodylotion geliefert. Ausspielung vom 1.9. bis 4.9.2016

Hier sind die Gewinner:

18.08.2016: Else B., Sindelfingen

19.08.2016: Eveline F., Ulm

20.08.2016: Diana D., Heidelberg

21.08.2016: Sven R., Rudolstadt

22.08.2016: Tania W., Eisenach

23.08.2016: Markus P., Burscheid

24.08.2016: Marion D., Moos

25.08.2016: Nicole B., Schwelm

26.08.2016: Günter G., Hameln

27.08.2016: Oliver M., Bad Nauheim

28.08.2016: Agnes M., Bottrop

29.08.2016: Christina H., Reiskirchen

30.08.2016: Pia B., Plattling

31.08.2016: Michaela B., Freiburg

01.09.2016: Tobias M., Gera

02.09.2016: Anke M., Altenbeken

03.09.2016: Doreen H., Berlin

04.09.2016: Vicki S., Staubing

Teilnahmebedingungen:

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Nur vollständig ausgefüllte Formulare gelten als Los. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass Name (Vorname vollständig, Familienname abgekürzt) sowie Wohnort veröffentlicht werden. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle weiteren Gewinne werden nach Ablauf des Gewinnspiels gesammelt verschickt.

Foto(s): © Silk’n