Emma Roberts, Nikki Reed, Alex Pettyfer, Usher – die Liste der Celebrities, für die Angie Banicki bereits in die Zukunft blickte, ist lang.

Die 33-jährige US-Amerikanerin ist die Tarot-Kartenleserin der Schönen und Reichen und hat sich dadurch in den letzten Jahren einen Namen gemacht.

“Wie erfolgreich bin ich in meinem Beruf? Wann finde ich meine große Liebe? Wie steht es um Freunde und Familie?” Nicht nur Privatpersonen lesen Horoskope wie die der weltbekannten Astrologin Susan Miller oder lassen sich die Karten legen. Auch die Stars und Sternchen am Promihimmel beschäftigen sich mit solchen Fragen und wollen in ihre Zukunft blicken. Angie Banicki hilft ihnen dabei.

Die junge Frau ist die Kartenleserin in Hollywood: Stars wie Gwenyth Paltrow oder Jamie-Lynn Sigler lassen sich von ihr die Karten legen. Ganz billig ist der Spaß nicht, denn bereits die Einführungssession bei Angie kostet um die 300 Dollar. Sie kombiniert Musik, ihre Tarot-Karten und Gespräche mit den Kunden, um bei dem Problem oder der Frage ihrer Klienten weiterzuhelfen.

Zu diesen zählen nicht nur Prominente aus der Musik- und Filmbranche, sondern auch namhafte Unternehmen wie Nintendo oder Samsung. Die Dame ist also durchaus geschäftstüchtig und weit von verschwurbelter Esoterik entfernt. Stattdessen stellt sie strategische Verbindungen zwischen Unternehmen und Celebrities her und zeigt den Firmen Marketingstrategien für zukünftige Geschäftsentscheidungen auf.



Kartenlesen für Normalbetuchte

Tarot zu lesen setzt große sensible und mediale Fähigkeiten und umfangreiche Kenntnisse über die Bedeutung jeder Karte im Deck voraus. Tarotkarten sind eine der weitverbreitetsten Orakelformen überhaupt und werden bereits seit dem 15. Jahrhundert gelegt. Angie Banicki setzt also eine lange Tradition an spirituell-beratender Hilfestellung fort.

Wer nicht zu den Schönen und Reichen in Hollywood gehört, kann sich auf viversum.de über das Thema Kartenlegen informieren, Fragen stellen, sich die Karten legen lassen und so einen Blick in die Zukunft wagen. Denn natürlich sind nicht nur die Stars und Sternchen neugierig, was die Zukunft bringt. Das Kartenlegen online kann als Orientierung dienen und dabei helfen, Lebensabschnitte zu analysieren und Probleme zu meistern. Ob die Vorhersagen aber letztendlich wirklich eintreffen, steht in den Sternen.

