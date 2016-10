Einmal so richtig im Lotto abzuräumen, davon träumt wahrscheinlich jeder irgendwann einmal. Und die Chancen, diesen Traum wirklich wahr werden zu lassen, waren lange nicht so gut wie just in diesem Moment.

Seit Wochen ist der „Eurojackpot“ zum Bersten gefüllt. Satte 90 Millionen Euro warten in der 1. Gewinnklasse auf den oder die glücklichen Gewinner. Und da der Jackpot seit zehn Ziehungen nicht geknackt wurde, gleichzeitig aber längst seinen Maximal-Stand erreicht hat, hat man momentan beste Aussichten, auch in der 2. Gewinnklasse einen Millionen-Gewinn abzuräumen. Dort stehen derzeit sagenhafte 20 Millionen Euro in der Ausspielung!

Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, erklärte dazu: “Jetzt wird es noch einfacher Millionär zu werden! Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu rund 6 Millionen bietet sich zur kommenden Ziehung eine so in Deutschland fast einmalige Gewinnkonstellation. Die zweite Gewinnklasse zu treffen ist rund 16-mal einfacher.”

Noch bis zum 14. Oktober 2016 kann man sich mit einem Los seine Chance auf einen Millionen-Gewinn sichern. Also keine Zeit verlieren!









Foto(s): © obs/Eurojackpot/SANNA LIIMATAINEN