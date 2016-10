Noch ziemlich genau zwei Monate müssen sich die „Star Wars“-Jünger noch gedulden, bis das nächste Kapitel in der Saga um die Sternenkrieger aufgeschlagen wird. Anders als in den bisherigen „Star Wars“-Filmen steht in „Rogue One: A Star Wars Story“ aber nicht die Familie Skywalker im Mittelpunkt.

Vielmehr werden vollkommen neue Facetten und Charaktere beleuchtet, die räumlich und zeitlich völlig von der Hauptgeschichte losgelöst sind. Es ist eine in sich geschlossene Geschichte, die stilistisch zwar neue Wege beschreitet, nichts desto trotz aber ein waschechtes „Star Wars“-Abenteuer darstellt.

Der beste Beweis ist der finale Trailer, der seit wenigen Stunden offiziell verfügbar ist. Aber seht selbst:

