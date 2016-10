Die argentinische Telenovela „Violetta“ wird nicht nur in Südamerika mit Begeisterung geschaut, auch bei uns hat die Serie um den Werdegang der jungen Sängerin Violetta jede Menge Fans.

Deshalb verwundert es nicht, dass der Andrang an der Berliner In-Location „Café Moskau“ am vergangenen Sonntag groß war. Immerhin hatten sich mit Martina „Tini“ Stoessel und Jorge Blanco die beiden Stars der Serie angekündigt. Die Schauspieler waren in die deutsche Hauptstadt gekommen, um mit den Fans den bevorstehenden Kino-Start des Films „Tini – Violettas Zukunft“ zu feiern.

Natürlich ließen es sich die beiden auch nicht nehmen, einige ihrer Hits live vorzutragen – ganz zur Freude der anwesenden Fans. Diese hatten im Anschluss noch die Möglichkeit, ihren Stars Fragen zu stellen, Slefies zu schießen und sich Autogramme geben zu lassen.

„Tini – Violettas Zukunft“ läuft am 3. November 2016 in unseren Kinos an.

Foto(s): © Disney/Folioscope/Hanna Boussouar