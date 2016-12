Der kürzlich veröffentlichte erste Trailer zum Action-Spektakel „Fast & Furious 8“ versetzt die Fans der Reihe gerade in helle Aufregung. Grund ist eine recht unerwartete Entwicklung der Story.

In dem Trailer hat es nämlich den Anschein, als wenn Vin Diesels Charakter Dom die Seiten wechselt und mit der von Charlize Theron gespielten bösen Gangsterbraut Cipher gemeinsame Sache machen und seine alte Crew im Stich lassen würde.

Hobbs (Dwayne „The Rock“ Johnson), Letty (Michelle Rogriguez), Roman Pearce (Tyrese Gibson) und Tej Parker (Ludacris) müssen sich deshalb sogar mit Oberfiesling Deckard Shaw (Jason Statham) verbünden, um Dom und Cipher zu stoppen.

Was genau in „Fast & Furious 8“ passieren wird, erfahren wir ab dem 13. April 2017, wenn der Streifen in unseren Kinos anläuft.

