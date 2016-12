Feiert „Resident Evil – Final Chapter“-Premiere in Tokio

Am 26. Januar 2017 geht Milla Jovovich in „Resident Evil – The Final Chapter“ ein letztes Mal auf Zombie-Jagd. Die große Weltpremiere feierte der actiongeladene Sci-Fi-Streifen jedoch schon gestern im japanischen Tokio.

Natürlich waren auch Milla Jovovich, ihr Ehemann und Regisseur Paul W.S. Anderson, die gemeinsame Tochter Ever Anderson sowie die „Resedent Evil“-Kollegen Ali Larter, Rola, William Levy, Eoin Macken und Joon-Gi Lee vor Ort und ließen sich von den zahlreichen Fans feiern.

Und die Fans der Reihe ließen sich nicht lumpen und erschienen in teils bemerkenswerten Zombie-Kostümen. Alles in allem ein gelungener Auftakt für den Schlusspunkt einer der global erfolgreichsten Filmreihen.

Foto(s): © 2016 Constantin Film Verleih GmbH