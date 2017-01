Das ist Trend! 2017 überzeugt mit kreativen Neuheiten

Worauf dürfen sich Trendsetter 2017 freuen? Während zarte Lingerie, einer der Fashion-Trends 2016, im kommenden Jahr noch weiter punkten kann, können beispielsweise nicht alle Wohntrends aus dem alten Jahr weiter mithalten. So ist der einstige Lifestyle-Favorit “Shabby Chic” im Jahr 2017 mehr schäbig als schick. Entdecken Sie die Trends des neuen Jahrs!

Bequemer Style: Die Leggings darf wieder getragen werden

Ja, sie sind zurück: die stylischen Leggins. Während noch vor kurzer Zeit ein bekannter Designer unterstrich, dass “Leggins auch keine Lösung” sind, erleben sie 2017 einen Aufschwung. Kombiniert werden die bequemen Hosen in möglichst bunten Farben mit Kleidern. Ganz Mutige tragen sogar High Heels dazu. Nicht nur aus Stoff, sondern auch aus Leder überzeugen Leggins, in denen sich beispielsweise Ellie Goulding zeigte. Wer zwei Trends kombinieren möchte, wählt beispielsweise ein Kleid mit angesagter Schnürung und eine Lederleggins.

Lecker und innovativ: Hybrid Food 2017 auch bei uns

Street Food von Burgertrucks, Superfood und gesunde Smoothies – 2016 war ein Trendjahr in Sachen Kulinarik. 2017 steht dann Hybrid Food auf dem Programm, das seit 2014 in den USA bekannt ist und nun auch bei uns auf den Tisch kommt. Zwei Leckereien werden hierbei zu einer verschmolzen. Die immer neuen Kombinationsmöglichkeiten machen den Trend so attraktiv, auch bei Prominenten. Heidi Klum beispielsweise outete sich bereits als großer Fan.

Hier sind drei Beispiele für Hybrid Food:

Sushirritho (Sushirollen / Burrito)

Ramen-Burger (Ramen-Nudeln / Ei zum Burger verquirlt)

Bruffin (Brioche / Muffin)

Pflichtprogramm im Kino: Das ist auf der Leinwand los

Fans der erotischen Buchreihe “Fifty Shades of Grey” dürfen sich auf 2017 freuen: Dann folgt Teil 2 der pikanten Geschichte um Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson). Bereits im Februar startet der Film in den Kinos. Ende des Jahres dürfen dann Science-Fiction-Fans jubeln: Dann flimmert nämlich der zweite Teil der dritten “Star Wars”-Trilogie über die Leinwände. Science-Fiction wird durch den Fokus auf weibliche Helden zunehmend auch für Frauen attraktiv. Dies ist sicherlich einer der Gründe für den anhaltenden SciFi-Star-Wars-Trend.

eSports: Aufregende Matches im TV

Virtuelle Bundesliga oder League-of-Legends-Turnier: Wenn innerhalb bekannter Computerspiele spannende Matches anstehen, sitzen 2017 immer mehr Fans vor der Mattscheibe. Wie bei realen Sportturnieren wird live mitgefiebert – nur eben mit den Spielern aus der virtuellen Realität. Darin liegt bei diesem Trend auch die Besonderheit. Theoretisch kann jeder Fan selbst Teil der eSports-Turniere werden, das macht den ganz eigenen Charme der speziellen Turniere aus. 2016 sahen schon 16 Prozent aller Internetnutzer mindestens eins der Spiele, dieses Jahr wird ein rapider Anstieg erwartet.

Wohntrends: Eleganter Marmor für “Hygge”

Alle wollen Marmor! Im Jahr 2017 wünschen sich viele für das einladende Zuhause den edlen Stein. Eine Alternative sind marmorierte Tapeten, die in frischen Farben für bestes „Hygge“ sorgen. Das dänische Wort umschreibt das Gefühl der totalen Behaglichkeit zu Hause. Gemütlich und in hellen Farben – klar, dass hier kein Platz für den einst so in den Himmel gelobten “Shabby Chic” mit gebraucht wirkenden Möbeln bleibt.

Willkommen versus für immer „ade“

Nagelneue Trends und aufregende Comebacks in vielen Lebensbereichen machen auch das Jahr 2017 wieder sehr abwechslungsreich. Es darf sich auf coole Innovationen gefreut werden. Ebenso darf man gespannt sein, welche Trends im Laufe des Jahres noch hinzukommen werden – und welche sich tatsächlich für immer verabschieden.

Foto(s): © HauptBruch GbR