Ashley Graham lernte Mode-Designer Prabal Gurung bei einer Fashion-Show kennen.

Bisher hatte sie erzählt, die beiden hätten sich über ‘Grindr’, eine Dating-App für Homosexuelle, kennengelernt.



Dem Magazin ‘Elle UK’ verriet sie jetzt, wie ihr erstes Treffen wirklich ablief: “Die Wahrheit ist, er hat mich in der letzten Saison zu seiner Show eingeladen. Er hat mir ein maßgeschneidertes Kleid gemacht. Ich saß in der ersten Reihe. Ich bin ausgerastet, weil kurvige Frauen im Allgemeinen nicht zu den hochklassigen Fashion-Shows eingeladen werden. Das ist ein richtiger Prozess, wenn du als Gast des Designers in der ersten Reihe sitzt. Dann sind deine Haare und dein Make-up gemacht, man bekommt ein Foto und danach bin ich in den Backstage-Bereich gegangen, um mich zu bedanken. So haben wir uns wirklich kennengelernt. Aber den Leuten erzählen wir, dass wir uns auf ‘Grindr’ kennengelernt haben.”



Gurungs neue Kollektion ‘Lane Bryant x Prabal Gurung’ soll diese Woche rauskommen und die Größen 38 bis 60 umfassen. Der Designer erklärte stolz: “Meine Kleidung schmiegt sich an jeden Körper. Meine Hauptkollektion bieten wir bis zur Größe 50 an, aber häufig wollen die Geschäfte die Größen nicht führen. Deshalb ist meine Lane Bryant-Kollektion die Lösung. Ich stelle mir immer vor, wie eine Frau ein Teil kauft und ich möchte für ihr Leben und ihren Körper arbeiten.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video